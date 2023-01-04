EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ || SGK 4a, 4b ve 4c EYT'liye PROMOSYON + bayram ikramiyesi + KIDEM TAZMİNATI 23 Mart'ta hesaba yatacak!

EYT'liler maaş hesabına başladı. İşte EYT 2023 emekli maaşları, kıdem tazminatı, promosyon ödemesi ve tüm detaylar...

EYT MAAŞ HESABINDA 3 ŞART

1999 yılı öncesi,

1999 yılı - 2008 arası ve

2008'den sonraki dönem olmak üzere

3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ 9.500'Ü BULACAK

Çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile emekli maaşları üzerinde etkili olacak. Bu nedenle maaşlar bireysel olarak farklılık gösterecek. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşının yüksek olmasına katkı sağlayacak.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücrüretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak. Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" ifadeleri kullanıldı.

EYT'LİYE PROMOSYON + İKRAMİYE

Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

EYT'LİYE YENİ YIL YARAYACAK

1 EMEKLİ AYLIĞI

2 KIDEM TAZMİNATI

3 İZİN PARASI

4 BANKA PROMOSYONU

5 EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

7 BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 EN DÜŞÜK MAAŞLAR

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.186 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.491 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.404 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.917 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.907 TL

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLEMEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL

MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL

ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL

POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL

HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL

MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL

TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL

PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL

İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL

AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

23-25 MART'TA HESABA YATACAK!

Başvuruların alınmasının ardınan 1 Şubat itibariyle maaşlar hesaplanacak. Ve emekli maaşları toplu bir şekilde 23-25 Mart tarihlerinde hesapta yer alacak.

OCAK ZAMMI EYT'LYE VURACAK MI?

Faruk Erdem konuyla ilgili "3 Ocak sonraı yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak. EYT'linin maaşı hesaplanırken hem 2022'nin enflasyonu hesaba katılacak hem de 3 Ocak'ta yapılacak zam onların da hesabına olumlu yansıyacak" diye konuştu.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYI BIRAKAN EYT'LİNİN TAZMİNATI PEŞİN YATAR

1475 Sayılı eski İş Kanunu'nun yürürlükteki hükümlerine göre, emeklilik dilekçesi vererek işyerinden ayrılan işçilerin kıdem tazminatının peşin ödenmesi gerekir.

YILLIK İZİN ÜCRETİ PEŞİN ÖDENİR

Çalışırken kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin de emeklilik tarihindeki son ücret üzerinden peşin olarak ödenmesi gerekir. İzin ücretinden gelir vergisi ve prim kesilir.

EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi veya işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret yatar. Kıdem tazminatı tavanı şimdilik 15.371 TL olsa da 3 Ocak sonrası artması bekleniyor.

TAZMİNAT HESABI

Giydirilmiş brüt ücret: 11.676 TL

10 yıllık tazminat: 116.760 TL

5 aylık tazminat: (11.676/12)X5 = 4.865 TL

15 günlük tazminat : (11.676/360)x15 = 486,5 TL

Toplam tazminat: 122.111,5 TL

OCAK ZAMMI İLE TAZMİNAT FARKI 42 BİN 500 TL

2023 ve 2022 asgari ücretleri kullanarak yaptığımız bu hesaplamalara göre asgari ücret üzerinden maaş alan 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış bir işçi yeni yılda emeklilik başvurusu yapıp işinden ayrılırsa 42 bin 663 TL daha fazla tazminat elde edecek.

EYT'LİLER PROMOSYON ÖDEMELERİNİ EN ERKEN NE ZAMAN ALIR?

İlk maaşlarını almadan önce hesaplarına geçer. Banka ile anlaşmaya bağlıdır. Banka benden emekli maaşı al ben de sana promosyon vereyim diyor. Ondan dolayı vatandaşlar başvururlarsa promosyon alabilirler.

2 MİLYON 250 BİN EYT'LİNİN EMEKLİ OLMASIYLA BİRLİKTE BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINDA BİR ARTIRIM YAPACAK MI?

Bankaların promosyon ücretleri şöyle belirleniyor. Güncel faiz oranına göre belirleniyor. Günce faiz oranı yüzde 9 seviyesinde kaldı. Bankaların TL mevduat tutma zorunluluğu var. BDDK bankalara belli regülasyonlar uyguluyor.

EYT'liler şu anda 2 milyon 250 bin kişi şubat ayı itibarıyla 2.5 milyonu bulacağını öngörüyoruz. Bankadaki promosyon artırma durumu faizlerin durumuna bağlıdır. Ben daha fazla artacağını düşünmüyorum.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Tüm emekliler banka promosyonu ikramiyesi alabiliyorlar, EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da emekli olurlarsa önümüzdeki bayramda ikramiye alabilecekler.