EYT’LİYE 7.500 TL PROMOSYON! Milyonlarca EYT'li bunu merak ediyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak. Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin detayları belli oldu, sıra yasaya geldi. Ocak'ta da yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar promosyon imkanı da elde edecek. Bu nedenle emeklilik için yasayı bekleyenler şimdiden promosyonları araştırmaya başladı.
PASTA BÜYÜYECEK, KAMPANYALAR ARTACAK
Halen bankalar emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Ancak Ocak ayında EYT düzenlemesiyle emekli sayısındaki büyük hareketlenme bankaların yarışını da büyütecek. Promosyon tutarlarının bu nedenle daha da artması bekleniyor.
HEM AYLIK HEM PROMOSYON BAŞVURUSU
Promosyon alınacak banka emekli aylığı başvurusunda seçilebilecek. Bu nedenle hızlı promosyon almak isteyen EYT'lilerin emeklilik başvurusu yapmadan önce kararını vermesi önemli. Promosyon alıp sonra daha iyi bir fırsatla karşılaşanlar isterse bu fırsatları da değerlendirebilecek.
BANKALAR ŞİMDİ NE KADAR VERİYOR?
İşte bankaların 3 yıllık taahhütte bulunan emeklilere ödedikleri mevcut promosyon tutarları…
* AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.