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EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor!

EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor!
29.12.2022 22:18

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen EYT düzenlemesinin nihai halini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Sabah saatlerinden itibaren 81 ilde EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş SGK binaları önünde kuyruğa girdi. Düzenlemeye ilişkin çok sayıda sorusu olan vatandaşların kafa karışıklığı sona ermiş değil. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sorularla ilgili en net cevapları A Haber canlı yayınında paylaşıyor...

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