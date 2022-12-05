Gabar Dağı'nda petrol bulundu: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı!

Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.

Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.

Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.

2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

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Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.

"Bizden duymuş olmayın" dediler.

6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.

Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.

Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.