Gabar Dağı'nda petrol bulundu: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı!

RESMİ AÇIKLAMAYI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'ın bugünkü yazısı;
Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.