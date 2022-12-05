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    • Ekonomi
    • 05.12.2022 07:28
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    • 05.12.2022 08:05
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    Gabar Dağı'nda petrol bulundu: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı!

    Son dakika haberi! Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşiflerin müjdesi gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre yapılan sondaj çalışmaları sonrası Gabar Dağı'nda Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu. 250 milyar doların üzerinde bir rezerv bulunduğu belirtilirken resmi açıklamayı Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Gabar Dağı’nda petrol bulundu!

    Son dakika haberi! Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşiflerin müjdesi gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre yapılan sondaj çalışmaları sonrası Gabar Dağı'nda Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.

    RESMİ AÇIKLAMAYI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

    İşte Donat'ın bugünkü yazısı;

    Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
    Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
    Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
    Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
    TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

        Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.
        Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.
        Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
        2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

        SEVİNDİRİCİ HABERLER
        Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.
        "Bizden duymuş olmayın" dediler.
        6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.
        Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.
        Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.

        MADEN ZENGİNİ BÖLGE
        Arazide... Dağlarda... Yine yüksek tekerlekli araçlar... Jeep... Jeep... Jeep.
        MTA'ya ait... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.
        Mühendisler... Teknisyenler... Uzmanlar... Cudi'de, Gabar'da... Şırnak coğrafyasında, krom... Çinko... Bakır arıyorlar... Ve buluyorlar.

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        Haberler Ekonomi Gabar Dağı'nda petrol bulundu: Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı!
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