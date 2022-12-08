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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 15:14
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    • 08.12.2022 15:18
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    SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz rezervi yılın en yüksek seviyesinde! 125 milyar dolara dayandı

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası 2 Aralık tarihli döviz rezervi belli oldu. Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinde yer alan verilere göre rezervler bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar artarak 124 milyar 989 milyon dolara ulaştı.

    AA
    Merkez Bankası döviz rezervi yılın en yüksek seviyesinde

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar arttı ve 124 milyar 989 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 2 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 535 milyon dolar artışla 81 milyar 301 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'da 79 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 853 milyon dolar yükselerek 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara ulaştı.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 388 milyon dolar artışla 122 milyar 601 milyon dolardan 124 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz rezervi yılın en yüksek seviyesinde! 125 milyar dolara dayandı
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