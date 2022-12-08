Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim "8150 - 8200 TL olabilir" diyerek duyurdu: Refah payı...

Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim "8150 - 8200 TL olabilir" diyerek duyurdu: Refah payı...

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Öte yandan A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonyuç programında asgari ücretteki son kulisler masaya yatırıldı. Prpgramın konuğu Ekonomist Prof.Dr. Cemal Zehir, "Şu an 8150 - 8200 lira civarında olacağını düşünüyorum. İşveren tarafı da 7050 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine bir refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır" dedi.

08.12.2022 01:34 - Son Güncelleme: 08.12.2022 01:38
Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim 8150 - 8200 TL olabilir diyerek duyurdu: Refah payı...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin icra edilen ilk toplantı tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim 8150 - 8200 TL olabilir diyerek duyurdu: Refah payı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim 8150 - 8200 TL olabilir diyerek duyurdu: Refah payı...

Bakanlık, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim 8150 - 8200 TL olabilir diyerek duyurdu: Refah payı...

İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.

Gözler 2023 asgari ücret zammında! Uzman isim 8150 - 8200 TL olabilir diyerek duyurdu: Refah payı...

Türkiye genelinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

SON DAKİKA