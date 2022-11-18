Son dakika: Kritik faiz kararı öncesi piyasalara 'güven' geldi: Dolar kuru tahmini geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 ihtimalle yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 58,49 ihtimalle yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 18,31 ihtimalle ise yüzde 41,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89'unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11'inin beklentilerinin yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlendi.