3 yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi! Üretim ikiye katlandı

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bir yandan da doğal gaz ve petrol gibi kaynakların keşfi için önemli keşif çalışmaları yürütüyor. Uzun süredir sürdürülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarla son üç yılda 223 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunduğunu kaydetti. Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye'nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.
GÜNLÜK ÜRETİM 65 BİN VARİLE YÜKSELDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi sunumunu gerçekleştiren Fatih Dönmez, 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşındığını da söyledi. Günlük 65 bin varil üretim yıllık bazda hesaplandığında 23,7 milyon varil üretimine denk geliyor. TPAO'nun 2021'de 112 kuyunun sondajını tamamladığına, 2022'de ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedeflendiğini aktaran Dönmez, Çukurova'da rezerv değeri 800 milyon dolar olan petrol keşfini de anımsatarak, 2023'ün ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacağını söyledi.
DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİ ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ
Uzun dönemli doğal gaz ihtiyacının kesintisiz ve uygun maliyetlerle karşılanabilmesi amacıyla başta Azerbaycan olmak üzere kaynak ülkelerle görüşmeler yapıldığını vurgulayan Dönmez, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) doğal gaz boru hattının kapasitesinin iki katına çıkarılması suretiyle hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya Hazar Bölgesi'nden daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını da yıl sonuna kadar netleştireceğiz" diye konuştu.