3 yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi! Üretim ikiye katlandı

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bir yandan da doğal gaz ve petrol gibi kaynakların keşfi için önemli keşif çalışmaları yürütüyor. Uzun süredir sürdürülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarla son üç yılda 223 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunduğunu kaydetti. Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye'nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.