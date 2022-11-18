TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Gaziantep'in 9 ilçesi için kura çekimi 18 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün gerçekleşecek. 6 günde tamamlanacak olan kura çekimi için binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Kura çekimleri TOKİ tarafından saat 10:00'da başlatılacak. Peki TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ Gaziantep kuraLARI 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek. Her gün saat 10.00'da başlayacak kura çekimi Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?
2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT
GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374
GAZİANTEP NURDAĞI: 200
GAZİANTEP ARABAN: 150
GAZİANTEP YAVUZELİ: 100
GAZİANTEP KARKAMIŞ: 50
GAZİANTEP ŞAHİNBEY: 4200
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL: 4000