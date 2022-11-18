TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Gaziantep'in 9 ilçesi için kura çekimi 18 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün gerçekleşecek. 6 günde tamamlanacak olan kura çekimi için binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Kura çekimleri TOKİ tarafından saat 10:00'da başlatılacak. Peki TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..