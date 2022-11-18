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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 11:28
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    • 18.11.2022 11:33
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    TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..

    Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 toplam 10.000 konut için kura çekimi bugün başladı. Peki TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte kura sonucu sorgulama ekranı...

    TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Gaziantep'in 9 ilçesi için kura çekimi 18 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün gerçekleşecek. 6 günde tamamlanacak olan kura çekimi için binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Kura çekimleri TOKİ tarafından saat 10:00'da başlatılacak. Peki TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..

    TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ Gaziantep kuraLARI 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek. Her gün saat 10.00'da başlayacak kura çekimi Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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    TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

    2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

    GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

    GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

    GAZİANTEP NURDAĞI: 200

    GAZİANTEP ARABAN: 150

    GAZİANTEP YAVUZELİ: 100

    GAZİANTEP KARKAMIŞ: 50

    GAZİANTEP ŞAHİNBEY: 4200

    GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL: 4000

        TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

        11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

        18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut – Gaziantep 10 bin 24

        19-20 Kasım Cumartesi-Pazar: Erzurum 2 bin 420 konut

        21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

        22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

        23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

        24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

        26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

        28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

        NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.
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        Haberler Ekonomi TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Gaziantep TOKİ 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ! Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli..
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