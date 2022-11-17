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    • Ekonomi
    • 17.11.2022 14:59
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    • 17.11.2022 15:12
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    Merkez Bankası brüt rezervi yılın en yüksek seviyesinde! 1 haftada 3,8 milyar dolar artış

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre TCMB'nin 11 Kasım haftası brüt rezervi bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı. Toplam rezerv 117 milyar 523 milyon dolara çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası brüt rezervi yılın en yüksek seviyesinde! 1 haftada 3,8 milyar dolar artış
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