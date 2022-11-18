Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bu yıl yedinci toplantısını gerçekleştirdi. 7. toplantıda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.









TARLADA 3 MARKETTE 33 LİRA

Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu 16 Ağustos'ta katıldığı A Haber canlı yayınında deşifre eden Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyledi.

ZİNCİR MARKETLERİN FİYAT OYUNU: TARLADAN 3'E ÇIKAN ELMA 33'E VATANDAŞA SUNULUYOR