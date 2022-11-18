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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 10:00
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    • 18.11.2022 10:12
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    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi

    Son dakika haberi! Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bu yıl yedinci toplantısını gerçekleştirdi. 7. toplantıda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.

    takvim.com.tr
    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 21 işletmeye ceza!

    Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bu yıl yedinci toplantısını gerçekleştirdi. 7. toplantıda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde ise fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56 milyon 602 bin 168 TL idari para cezası uygulandı.



    TARLADA 3 MARKETTE 33 LİRA
    Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu 16 Ağustos'ta katıldığı A Haber canlı yayınında deşifre eden Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyledi.

    ZİNCİR MARKETLERİN FİYAT OYUNU: TARLADAN 3'E ÇIKAN ELMA 33'E VATANDAŞA SUNULUYOR




    Zincir marketlerin 'fiyat' oyununu 16 Ağustos'ta katıldığı A Haber canlı yayınında deşifre eden Ağaoğlu, "Sebze-meyve reyonlarında Ticaret Bakanlığının öngördüğü hal kayıt künyelerinin karekodlu olması zorunlu. Salatalığı, biberi, patlıcanı kaça almış onu görüyorum. Herkesin yükleyebileceği uygulama var, HKS uygulaması var. Maliyetleri gösteriyor. Alış fiyatını görüyorum." diye konuştu.



    "BUNUN İZAHI VAR MI?"
    HKS'de 3 liraya tarladan çıkan elmanın 17 liraya zincir marketlere devredildiğini bunun da marketler tarafından 33 liraya satıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Bunun izahı var mı?" diye sordu.



        BAKANLIĞA ÇAĞRI: PAKETLİ ÜRÜNLERE SATIŞ FİYATI İBARESİ KOYULMALI
        Bakanlığa çağrı yapan Ağaoğlu, "Paketli ürünlere tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin koyulması lazım" dedi.

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        Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 21 işletmeye toplam 9 milyon 403 bin 237 TL para cezası kesildi
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