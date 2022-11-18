Akaryakıtta bir güzel haber daha: Benzine indirim geliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken uluslararası petrol piyasasındaki değişkenlik de benzin ve motorin fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Yurt dışı piyasasında fiyatlardaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatları için bir müjde daha geldi. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrol varil fiyatı 90 dolar bandında hareket ediyor. Dün 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 90,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,31 dolardan alıcı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ÜST ÜSTE İNDİRİM

Brent petroldeki ve döviz kurundaki oynaklık benzin ve motorin fiyatlarında değişkenliğe neden olduğu için akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

15 Kasım Salı gününden itibaren motorin grubuna yansıyan 1 lira 54 kuruşluk indirimin ardından fiyatlar yeniden 25 liranın altına düşmüştü. Bu düşüşün ardından bir güzel haber de benzin için geldi. Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında benzinin litre fiyatına 17 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren 77 kuruş indim geldi. Son fiyat düşüşünün pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin litre fiyatı 22 liraya kadar düştü.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA

Yurt dışı fiyatlardaki gerileme benzine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzine dün gelen indirimin ardından 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde benzinin litresi 21 liraya kadar düşecek. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

18 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 18 Kasım 2022 Cuma günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 24,78

Benzin: 21,92

Otogaz-LPG: 10,82

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 24,89

Benzin: 22,07 TL

Otogaz-LPG: 10,78

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 24,93

Benzin: 22,07 TL

Otogaz-LPG: 10,49

Benzinde beklenen 75 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi Ankara'da 21,32, İstanbul'da 21.17, İzmir'de 21,32'den satılacak.