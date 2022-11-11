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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 10:39
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    • 11.11.2022 11:24
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    Bakan Bilgin'den asgari ücret, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması!

    Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor. Asgari ücretle ilgili konuşan Bilgin, "Tespit komisyonunu Aralık'ın ilk haftası toplayacağız, emekçileri enflasyon karşısında koruyacağız." dedi. Sözleşmeli memurlara kadro müjdesi veren Bakan Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı. EYT ile ilgili de konuşan Bilgin, "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz." diyerek yaşa takılanların sayısını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

    Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.




    ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE


    EMEKÇİLERİ ENFLASYON KARŞISINDA KORUYACAĞIZ


    Bakan Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.



        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO
        Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceklerini belirten Bilgin, "Sözleşme personel çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki hafta ya da bu ay içinde paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

        EYT ARALIK AYINDA MECLİS'E GELİYOR
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.

        EYT İÇİN TARİH VERDİ | VİDEO İZLE



        EMEKLİ OLACAK EYT'Lİ SAYISI
        Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak."

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