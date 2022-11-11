Bakan Bilgin'den asgari ücret, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması!

EYT ARALIK AYINDA MECLİS'E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.

EYT İÇİN TARİH VERDİ | VİDEO İZLE





EMEKLİ OLACAK EYT'Lİ SAYISI

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak."