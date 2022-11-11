Bakan Bilgin'den asgari ücret, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
EMEKÇİLERİ ENFLASYON KARŞISINDA KORUYACAĞIZ
Bakan Bilgin, "Aralık ortasında asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz. Tüm emekçilerin enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz" dedi.