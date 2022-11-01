2 ayda 5 müjde! 12 milyon kişi bekliyor! Sözleşmeli, geçici ve taşeron işçiler, asgari ücret ve EYT...

7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçinin gözü, Kasım ve Aralık'ta yapılacak düzenlemelerde. Kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla başlayacak süreç, asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.