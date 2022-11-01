2 ayda 5 müjde! 12 milyon kişi bekliyor! Sözleşmeli, geçici ve taşeron işçiler, asgari ücret ve EYT...

7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçinin gözü, Kasım ve Aralık'ta yapılacak düzenlemelerde. Kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla başlayacak süreç, asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.
ÖNCE SÖZLEŞMELİLER
Çalışma Bakanlığı ile Memur- Sen'in yürüttüğü, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmayla, sözleşmeli memurlar iş güvencesi ve tayin hakkına kavuşacak.
Taşeron ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor. 24 Aralık 2017'deki 696 sayılı KHK'nın kadro kapsamının dışında kalan taşeron işçilerin de kadro talebi devam ediyor.