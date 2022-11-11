Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.11.2022 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2022 10:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Bakan Yanık açıkladı! Milyonlara kış öncesi 7 milyar TL yardım

    Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesi vatandaşlara toplam 7 milyar TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı.

    Milyonlara kış öncesi 7 milyar TL yardım! Bakan duyurdu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesi vatandaşlara toplam 7 milyar TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı.

    Detaylar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin sözde sahra hastanesi aile düğün salonu oldu!
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Bakan Yanık açıkladı! Milyonlara kış öncesi 7 milyar TL yardım
        SON DAKİKA