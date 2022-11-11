Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesi vatandaşlara toplam 7 milyar TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı.
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- Ekonomi
- 11.11.2022 10:36
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- Son Güncelleme:
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- 11.11.2022 10:36
SON DAKİKA | Bakan Yanık açıkladı! Milyonlara kış öncesi 7 milyar TL yardım
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesi vatandaşlara toplam 7 milyar TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesi vatandaşlara toplam 7 milyar TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı.