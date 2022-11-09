SON DAKİKA! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından "asgari ücret" çalışması! Asgari ücret ne kadar olacak?

ENFLASYON TAHMİNLERE GÖRE NASIL YANSIYACAK?

Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor. Eğer yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak.