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TOGG'da SERİ ÜRETİM zamanı! İşte Yerli Otomobil TOGG'un bataryası ve üretim parçaları | A Haber Özel Görüntüler

TOGG'da SERİ ÜRETİM zamanı! İşte Yerli Otomobil TOGG'un bataryası ve üretim parçaları | A Haber Özel Görüntüler
29.10.2022 15:03

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TOGG'da SERİ ÜRETİM zamanı... Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle açılıyor. Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak. A Haber açılışın yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Yerli Otomobil TOGG'un bataryası ve üretim parçalarını görüntüledi.

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