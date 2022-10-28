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    • Ekonomi
    • 28.10.2022 09:15
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    • 28.10.2022 09:21
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    Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda!

    Türkiye Mavi Vatan'da gaz arayışını sürdürüyor. Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif yapılırken Fatih sondaj gemisi yeni keşif çalışmaları kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fatih keşif peşinde

    Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

    YENİ KEŞİF İÇİN ÇAYCUMA-1'DEYİZ
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı.

    540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF YAPILDI
    Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda toplan 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.

    Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.

    TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ İTHALATI AZALDI
    Öte yandan Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 azalarak yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 556 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

    Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 0,86 arttı, LNG ithalatı yüzde 54,04 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 düşüşle yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.

    Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 113 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 904 milyon metreküple İran ve 538 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

    Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1,54, İran'dan yapılan ithalat ise yüzde 0,74 arttı. Azerbaycan'dan gaz ithalatı ise yüzde 1,53 azaldı.

    KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 5,6 ARTIŞ
    Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 17,68 azalarak 3 milyar 593 milyon metreküp oldu.

    Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6,66 düşüşle 333 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

        Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 21,8 düşerek 1 milyar 725 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

        Ağustosta konutlardaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5,6 artarak 318 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

        DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI
        Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artışla 3 milyar 713 milyon metreküp oldu.

        Doğal gaz stokunun 3 milyar 491 milyon metreküpü (yüzde 94) yer altı depolama tesislerinde, 221 milyon metreküpü (yüzde 5,97) LNG terminallerinde bulunuyordu.

        Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 50,5 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 40,5 azaldı.

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