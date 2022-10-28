Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda!

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.
YENİ KEŞİF İÇİN ÇAYCUMA-1'DEYİZ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı.
540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF YAPILDI
Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda toplan 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.
Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.
TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ İTHALATI AZALDI
Öte yandan Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 azalarak yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 556 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 0,86 arttı, LNG ithalatı yüzde 54,04 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 düşüşle yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.
Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 113 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 904 milyon metreküple İran ve 538 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.
Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1,54, İran'dan yapılan ithalat ise yüzde 0,74 arttı. Azerbaycan'dan gaz ithalatı ise yüzde 1,53 azaldı.
KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 5,6 ARTIŞ
Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 17,68 azalarak 3 milyar 593 milyon metreküp oldu.
Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6,66 düşüşle 333 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.