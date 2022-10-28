Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için Çaycuma-1 kuyusunda!

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 0,86 arttı, LNG ithalatı yüzde 54,04 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,62 düşüşle yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 113 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 904 milyon metreküple İran ve 538 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1,54, İran'dan yapılan ithalat ise yüzde 0,74 arttı. Azerbaycan'dan gaz ithalatı ise yüzde 1,53 azaldı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 5,6 ARTIŞ

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 17,68 azalarak 3 milyar 593 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6,66 düşüşle 333 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.