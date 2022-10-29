Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.10.2022 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2022 14:22
    ABONE OL

    EYT yasasında dikkat çeken '90 gün' iddiası! EYT’li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı? 29 Ekim EYT son dakika haberleri

    EYT ile alakalı son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar bağlamında yakından takip ediliyor. Aralık ayında netliğe kavuşacak EYT düzenlemesinin Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'de yavaş yavaş sona yaklaşılırken en çok merak edilen konulardan biri masadaki tek formülün ne olduğu. Bu kapsamda Ankara kulislerinde konuşulan EYT formülü amacıyla ilgi çeken bir iddia geldi. Öte yandan EYT yasasının ne kadar vakit ile yürürlükte kalacağına dair belirsizlik ise devam ediyor.

    takvim.com.tr
    EYT bekleyenler dikkat! Kritik tarih verildi!

    28 Ekim EYT son dakika haberleri: Tek formül üstünde çalışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına dair planlama Aralık ayında son durumunu alarak netleşecek, Ocak 2023'te ise yürürlüğe girecek. Milyonlarca birey 'EYT'li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı?' gibi soruların yanısıra EYT'nin ne vakit çıkacağını ve masadaki tek formülün ne olacağını merak ediyor. Sayıları aşağı yukarı 4,5 milyonu bulan EYT'liler yıllardır hayat sürdürdükleri mağduriyetin sona ermesini talep eder iken planlama ile alakalı yeni detaylar meydana çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

    Son dakika: EYT düzenlemesi netleşmeye başladı

    EYT düzenlemesi bağlamında dört gözle Aralık ayında yapılacak olan açıklama bekleniyor. EYT yasası için düzenlemelerin son durumu yavaş yavaş netleşmeye başlarken 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olanlara dair yeni ilerlemeler yaşanıyor. Bu kapsamda mağduriyete yol açan 4447 sayılı yasanın ve 4759 sayılı yasa alakalı maddenin yürürlükten kaldırılacağına dair Ankara'da çalışmalar bulunduğu öğrenildi. Hem de EYT amacıyla çıkarılacak yeni yasaun yürürlükte kalma süresine dair de kritik bir detay meydana çıktı.

    EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak? BBP Başkanı Destici'den gündem yaratacak iddia

    Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

    "EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."

    Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

        Vatandaşın gündeminden düşmektedir bilmeyen EYT çalışmalarında artık sonuca geliniyor. Vatandaşlar, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile alakalı gelişmeleri araştırırken başka taraftan 18 yaşından evveli yönünden prim yatıranların ne olacağı merak hususu olmaya başladı. Peki, kimler emekli olabilir? İşte o çok araştırılan husus ile alakalı merak edilen tüm soruların cevapları...

        18 yaş evveli sigortalı olan kişilerin sayısının olabildiğince yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, 'yasa değişiminden evvel bilhassa de anne babalar, çocuklarının etkisiyle memesi yönünden daha eskiden sigortalı yapma çabası içerisine giriyorlar. O dönemde süregelen bir şekilde yapılmıştır.' ifadelerini kullanıyor.

        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, en son yapmış bulunduğu açıklamayla çalışma tamamlandıktan sonra Aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını dile getirmişti. Dün de kabine toplantısında bakan Bilgin bir sunum gerçekleştirdi. Takvim hızlandıkça Herkes, EYT' sen nasıl faydalanacağını merak etmeye başladı.

            Uzmanlar, kanunun 18 yaşından evvel uzun vadeli sigorta kurlarına prim yatırım kişilerin, yani normal şartlarda sigortalı kişilerin sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlatılmasını öngördüğünü dile getirerek, 18 yaşından evveli yönünden ödenmiş olan primlerin prim ödeme günlerine dahil edileceğini ve bu sürelerin emekli aylıklarına yansıyacağını söylüyor.

            Düğüm çözüldü: Onlar da faydalanacak?

            Emeklilikte yaşa takılan bireylerin sorunlarının çözülmesinde en büyük problem kimlerin yasa kapsamına alınacağının belirlenmesi oldu. Çünkü borçlanma ile emekliliğini öne çeken kimseler de 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş duruma geliyorlar. Dolayısıyla kendilerine bu hakkın tanınmasını istiyorlar. Ancak bu tür bir hak tanındığı taktirde staj sürelerini borçlanan kimseler de erken emekli olmayı talep edebilirler.

            Her ne kadar EYT kapsamına 5 milyon seviyesinde çalışan girse de bu sayının daha da yükselmesi mümkün. Bu amaçla tespit edilen çözümün herkesi memnun etmesi ve çoğu soruya yanıt vermesi önemli. Mesela emeklilik hakkı olan kimseler BAĞ-KUR. Emekli Sandığı gibi aniden değişik kurumdan sigortalı olmuşsa hangi kuruma göre maaş bağlanacak.

            EYT kapsamına dahil olan ama emekli olmak istemeyen kimseler nasıl değerlendirilecek? Bu ve bunun gibi çoğu soruya yanıt verebilecek bir sistem bulmak olabildiğince zor olmasından çalışmalar olabildiğince yavaş ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öbür yandan emekli olan kimselerin alacağı maaş ve bunun devlete maliyeti de hesaplanmaya çalışılıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Eren Holding
            Haberler Ekonomi EYT yasasında dikkat çeken '90 gün' iddiası! EYT’li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı? 29 Ekim EYT son dakika haberleri
                SON DAKİKA