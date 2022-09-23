Marmara'ya doğal gaz deposu: 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak

KAPASİTE ARTIRILACAK

Proje Direktörü Sercan Kalyoncu, "Şu anda hâlihazırda bu tesiste zaten 3.2 milyar metreküp depolama kapasitesi mevcut. BOTAŞ günlük ortalama bu tesisten 25 milyon metreküp gaz çekme kapasitesine sahip. Kuzey Marmara Faz III projesi sonucunda bu tesisin toplam depolama kapasitesi 4.6 milyar metreküpe çıkarılacak. Olağan bir doğalgaz ihtiyacını da, 75 milyon metreküp gibi ciddi bir miktar, sadece bu tesisten karşılanabilecek" diye konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, günlük çekme kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkarılacağını anlatan Kalyoncu, "25'ten 75'e çıkarıyoruz. Hane anlamında yaklaşık 5 milyon haneye tekabül eden bir doğalgaz arzından bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da, "Dünya Rusya Ukrayna savaşından sonra enerji krizi içerisinde. Ülkelerin rekabeti önemli bir yer tutuyor. Dünyanın böyle zorlu döneme girdiği esnada ülkemiz doğal gaz krizini rahat atlatacak ülkelerin başında geliyor. Bu doğal gaz depolama tesisi hem doğal gazın fiyat olarak düşük olduğu zamanlarda satın alma imkânı sağlayarak maliyetleri düşürecek hem de yıl içinde talepteki değişime göre arz güvenliğini sağlayacak. O nedenle kritik bir proje. Maliyeti 500 milyon dolara yakın" dedi.