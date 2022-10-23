SON DAKİKA: TOKİ'den ucuz arsa projesi! Son tarih: 7 Kasım! Rekor başvuru var

Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzyılın projesi kapsamında şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğunu belirterek, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak" dedi.