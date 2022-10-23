SON DAKİKA: TOKİ'den ucuz arsa projesi! Son tarih: 7 Kasım! Rekor başvuru var

Son dakika haberleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında vatandaşa sunulan arsa ve işyeri projelerine yüksek bir talep geldi. 10 Ekim akşamı başlayan başvurularda arsada 464 bin, işyerinde 41 bin rakamına ulaşıldı. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.
81 il ve 694 ilçede, 1 milyon arsa dar gelirli vatandaş için geliştirilecek. Hak sahibi olan kişiler, altyapısı kamu tarafından hazırlanan arsalarda evini yaptıracak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi, 10 yıl vadeli ve faizsiz ödeme yapabilecek.
TOKİ DESTEK VERECEK
Arsalar için imar planı çalışmaları başladı. Bu kapsamda yoğunluğa izin verilmeyeceği açıklandı. Müstakil arsada emsalin 0.30; katlı konutlarda ortalama 1.20-1.30 olması planlanıyor. Arsa almaya hak kazanan vatandaşlara kamu tarafından teknik ve hukuki destek verilecek.