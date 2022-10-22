YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? 2023 emekli, memur, işçi ZAMLI MAAŞ TABLOSU | 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Yeni yılda uygulanacak olan asgari Ücret Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak olan toplantıların ardından netleşecek.
2023 OCAK ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?
Asgari Ücrete yeni yılda % 30 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.150 liraya yükselecek. % 40 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.700 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi % 50'lik bir zam yapılması halinde ise 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret 8.250 TL olacak
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Son olarak konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret ile ilgili olarak "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.