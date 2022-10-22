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    • Ekonomi
    • 22.10.2022 21:01
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    • 22.10.2022 21:01
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    YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? 2023 emekli, memur, işçi ZAMLI MAAŞ TABLOSU | 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

    Yeni yıldan itibaren uygulamaya konulacak olan asgari ücret Aralık ayı içerisinde belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen Asgari Ücret'in belirlenmesinde enflasyon rakamları da etkili oluyor. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? 2023 emekli, memur, işçi ZAMLI MAAŞ TABLOSU

    Yeni yılda uygulanacak olan asgari Ücret Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak olan toplantıların ardından netleşecek.

    2023 OCAK ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

    Asgari Ücrete yeni yılda % 30 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.150 liraya yükselecek. % 40 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.700 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi % 50'lik bir zam yapılması halinde ise 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret 8.250 TL olacak

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    Son olarak konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret ile ilgili olarak "Önümüzdeki yılbaşında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        2023 ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

        5,500 TL üzerinden hesaplama ile yüzde 15,91 zamlı: 6,375 TL
        5 Puan eklenirse: 6,650 TL
        7 puan eklenirse: 6760 TL
        10 puan eklenirse: 6,925 TL

        Yüzde 17,86 zamlı: 6,482 TL
        5 puan eklenirse: 6,757 TL
        7 puan eklenirse: 6,867 TL
        10 puan eklenirse: 7,032 TL

        Yüzde 22,15 zamlı: 6,718 TL
        5 puan eklenirse: 6,993 TL
        7 puan eklenirse: 7,103 TL
        10 puan eklenirse: 7,268 TL
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        Haberler Ekonomi YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? 2023 emekli, memur, işçi ZAMLI MAAŞ TABLOSU | 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
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