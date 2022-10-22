YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? 2023 emekli, memur, işçi ZAMLI MAAŞ TABLOSU | 2023 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2023 OCAK ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari Ücrete yeni yılda % 30 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.150 liraya yükselecek. % 40 zam yapılması halinde net asgari ücret 7.700 liraya yükselecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi % 50'lik bir zam yapılması halinde ise 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret 8.250 TL olacak