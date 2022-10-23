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    • Ekonomi
    • 23.10.2022 10:58
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    • 23.10.2022 11:06
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    SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu! Yürürlüğe girdi: Genç girişimcilere 300 bin TL kredi! Çiftçilere 200 bin TL...

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre; genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 300 bin TL'ye yaş sınır 35'e çıkarıldı. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarıldı.

    Bakan Nebati duyurdu! 300 bin TL’ye yükseltildi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

    Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

    Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

    Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu! Yürürlüğe girdi: Genç girişimcilere 300 bin TL kredi! Çiftçilere 200 bin TL...
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