SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu! Yürürlüğe girdi: Genç girişimcilere 300 bin TL kredi! Çiftçilere 200 bin TL...

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.