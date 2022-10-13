Türkiye ticaretin merkezi oluyor: Karadeniz'e dev liman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmara Bölgesi aslında oldu diyebiliriz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray. Kesintisiz koridor, Pekin'den Londra'ya kadar gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kuzey koridorun geleceği artık çok meçhul bir yöne doğru gitmeye başladı.
Artık Türkiye ve orta koridor vazgeçilmez. Burada ne kadar karayolu demiryolu yatırımı yapsanız da yüzde 90'nına yakın denizlerden taşınıyor. Orta koridor çok kıymetli, burada 12 milyar ton dünya ticaret hacmi, 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu koridorların hem doğu batı aksını hem de Kuzey Güney aksının önünü açmak önemli." dedi.
KANAL İSTANBUL'UN ÇIKIŞINDA
"İstanbul Boğazı'nın zaten bugünkü sıkıntısı belli. Biz Karadeniz'de de Roterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yine Kanal İstanbul'un çıkışında.
KORİDOR LAZIM
Filyos Ambarlı Limanı, kapasitesinin üzerinde artık. İkisinin de Roterdam ve Singapur'un ortasında böyle bir koridor lazım. Süveyş Kanalı'ndan yıllık 20 bin gemi geçiyor. Mısır oradan tam 5.6 milyar dolarlık gelir kazanıyor. Boğaz geçişlerinin fiyatlarını şimdi biraz arttırdık, yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazanıyoruz. Düşünün ya 5.6 milyar dolar nerede, bugün alacağın 500 milyon dolar nerede?"
TÜRKİYE MERKEZ OLUYOR
"Zaten Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Koridorları açtığınızda küresel bir lojistik güç oluyorsunuz. Türkiye merkez oluyor bir de Türkiye de üretilen ihraç ürünlerinin hem batıya hem doğuya gitmesi çok kolaylaşıyor. Hem lojistik koridor sağlıyorsun hem de kendi ürünlerini kolaylıkla iki tarafa doğuya ve batıya da gönderebiliyorsun."