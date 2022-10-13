Türkiye ticaretin merkezi oluyor: Karadeniz'e dev liman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmara Bölgesi aslında oldu diyebiliriz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray. Kesintisiz koridor, Pekin'den Londra'ya kadar gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kuzey koridorun geleceği artık çok meçhul bir yöne doğru gitmeye başladı.

Artık Türkiye ve orta koridor vazgeçilmez. Burada ne kadar karayolu demiryolu yatırımı yapsanız da yüzde 90'nına yakın denizlerden taşınıyor. Orta koridor çok kıymetli, burada 12 milyar ton dünya ticaret hacmi, 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu koridorların hem doğu batı aksını hem de Kuzey Güney aksının önünü açmak önemli." dedi.

KANAL İSTANBUL'UN ÇIKIŞINDA

"İstanbul Boğazı'nın zaten bugünkü sıkıntısı belli. Biz Karadeniz'de de Roterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yine Kanal İstanbul'un çıkışında.