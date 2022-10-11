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Haberler Ekonomi Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek

Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan Assos ve Troya tünelleri, ulaşımı 50 dakikadan 5 dakikaya düşürecek. Kalyon İnşaat tarafından yapılan tüneller 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek.

11.10.2022 14:35 - Son Güncelleme: 11.10.2022 14:35
Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, bölgedeki ulaşımı rahatlatacak.

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Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampaları, tüneller sayesinde 5 dakikada geçilebilecek.

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

İki tünelin açılmasıyla yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçilecek. Tüneller, 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek.

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermedik. 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle el edilen kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

Çanakkale ile birlikte 81 vilayetin tamamını saran yeni bir heyecanı yürütüyoruz. Türkiye Yüzyılı adı altından karşılamaya hazırlanıyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.

Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz.

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