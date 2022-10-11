Kalyon İnşaat tarafından yapılan Assos ve Troya tünelleri açıldı! Ulaşım 5 dakikaya düştü! 1915 Çanakkale Köprüsü’nü birleştirecek

Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermedik. 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle el edilen kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.