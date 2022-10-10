Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta!

TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, imar planlı ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak, arsanın bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı bulunmak, arsanın büyükşehir merkez ilçelerin birinde bulunması durumunda merkez ilçelerden herhangi birisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor.

Ayrıca aylık gelirin 16 bin liranın altında olması, arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerisinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması, TOKİ'nin uygulamalarından daha önce faydalanılmaması şartları aranıyor.