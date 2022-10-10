Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: 81 ilde 1 milyon arsa satışta!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 1 milyon konut arsası ve ilk etapta verilecek 10 bin iş yerinin bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ eliyle yapılacak, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin sosyal konut ayağından sonra "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyalarının detaylarını açıkladı.
Buna göre elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 29 ilde 1 milyon konut arsası sunulacak.
"İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamındaki 1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı şöyle:
"Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50,