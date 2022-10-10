Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? 2022 Esnafa destek kredisi faiz oranı yüzde kaç?

Son dakika... Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır ve esnafa destek kredisi ile ilgili daha bir çok soru Kabine Toplantısı sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Özellikle esnafa destek kredisi müjdesi büyük heyecan yarattı. İşte detaylar!
ESNAFA KREDİ DESTEĞİ!
Binlerce esnafı yakından ilgilendiriyor. 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafın finansman ihtiyacının karşılanması için 100 milyar TL'lik bir destek paketi hazırlandığını duyurdu.
Esnafa yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla Halkbank üzerinden 60 ay vadeyle 500 bin TL'ye kadar destek verilecek.
Ayrıca takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.
ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI
Başkan Erdoğan esnafın kredi üst limitinin 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini de açıkladı.
BAKAN NEBATİ: ÜRETİMİ DESTEKLEMEK TEMEL HEDEFİMİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.