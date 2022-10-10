Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? 2022 Esnafa destek kredisi faiz oranı yüzde kaç?

Ayrıca takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.

ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Başkan Erdoğan esnafın kredi üst limitinin 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini de açıkladı.

BAKAN NEBATİ: ÜRETİMİ DESTEKLEMEK TEMEL HEDEFİMİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.