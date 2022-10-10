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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 23:12
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    • 10.10.2022 23:12
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    Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? 2022 Esnafa destek kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa müjdeli haberi verdi. Buna göre esnaf için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıldı. Peki Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? 2022 Esnafa destek kredisi faiz oranı yüzde kaç?

    Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler?

    Son dakika... Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır ve esnafa destek kredisi ile ilgili daha bir çok soru Kabine Toplantısı sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Özellikle esnafa destek kredisi müjdesi büyük heyecan yarattı. İşte detaylar!

    ESNAFA KREDİ DESTEĞİ!

    Binlerce esnafı yakından ilgilendiriyor. 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafın finansman ihtiyacının karşılanması için 100 milyar TL'lik bir destek paketi hazırlandığını duyurdu.

    Esnafa yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla Halkbank üzerinden 60 ay vadeyle 500 bin TL'ye kadar destek verilecek.

    Ayrıca takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek.

    ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

    Başkan Erdoğan esnafın kredi üst limitinin 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini de açıkladı.

    BAKAN NEBATİ: ÜRETİMİ DESTEKLEMEK TEMEL HEDEFİMİZ

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.

        Nebati, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik açıkladığı müjdelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacağını belirten Nebati, esnafa olan desteğin her daim sürdüğünü ve süreceğinin altını çizdi.

        Nebati, Türkiye'nin ekonomi politikasının temelini üretimin oluşturduğunu kaydederek, "Üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ, ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARININ DİKKAT ÇEKİYOR"

        Geçen yıl mart ayında başlatılan "Kadın Girişimci" kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcinin yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti: "Bu çerçevede, ekonomiye dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz. Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz. Halkbank'ın doğrudan kullandırım yaptığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkanı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz."

        Nebati, üretimi temel alan ekonomi politikası kapsamında, ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyelinin, bazı uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekmeye başladığını kaydeden Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında esnafın ve girişimcilerin daha fazla üreteceğini, daha fazla istihdam oluşturacağını, refahın artacağını ve Türkiye'nin kazanacağını ifade etti.
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        Haberler Ekonomi Halkbank esnafa destek kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? 2022 Esnafa destek kredisi faiz oranı yüzde kaç?
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