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Haberler Yaşam Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerin proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili bilgi verildi. Milyonlarca başvuruya ulaşan projede konutların bittiğinde nasıl olacağını gösteren proje görselleri de ortaya çıktı.

01.10.2022 09:15 - Son Güncelleme:
Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.

ÖRNEK SOSYAL KONUTLAR | VİDEO İZLE

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Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak.

Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri

608 BİNDEN BAŞLIYOR
Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

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