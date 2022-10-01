Hangi ildeki sosyal konut nasıl? Evlerin görselleri ortaya çıktı: İşte il il TOKİ daireleri
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerin proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili bilgi verildi. Milyonlarca başvuruya ulaşan projede konutların bittiğinde nasıl olacağını gösteren proje görselleri de ortaya çıktı.
01.10.2022 09:15 - Son Güncelleme:
Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.