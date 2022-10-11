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    • Ekonomi
    • 11.10.2022 08:47
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    • 11.10.2022 08:47
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    11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri 2022? Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri 2022?

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 EKİM 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde bakım parası yatan iller sorgulama

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

    SMS ile evde bakım parası sorgulama

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

        'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

        Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

        GELİR DURUMU ÖNEMLİ

        Rapor dışında gelir durumu da önemli. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bu yıl hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranıyor. Evde bakım parası için rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Ödeme sorgulaması, e-Devlet üzerinden 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' yazılarak yapılabiliyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması da bu anlamda kullanılabilir.
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        Haberler Ekonomi 11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri 2022? Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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