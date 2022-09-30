Orta gelir grubuna konut! Yeni kampanyadan kimler faydalanacak?
TOKİ'nin sosyal konut projesinin ardından orta gelirli aileler için de yeni bir konut kampanyası başlatıldı. Söz konusu konut kampanyasının detayları milyonlarca kişi tarafından merak edildi. Peki orta gelir grubunu kapsayan yeni konut kampanyasından kimler faydalanacak? İşte detaylar...
Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi. Şimdi seferberlikte ikinci aşamaya geçildi.
SIRADA ORTA GELİR GRUBUNA ÖZEL UCUZ KONUT KAMPANYASI VAR
Bu kez orta gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Ekim ayında açıklanması planlanan kampanya ile orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay ulaşması hedefleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Peki bu konut kampanyasından kimler faydalanacak? Hangi gelir grubunu kapsayacak? İşte detaylar...
Milliyet'te yer alan habere göre, Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan şu ifadeleri kullandı:
KİMLER FAYDALANACAK?
"İstanbul'da TOKİ alt gelir grubu için 18 bin TL'yi aşmamak üzere demişti. Diğer iller için 16 bin TL. Buradan anladığımız İstanbul'da 18 bin TL'nin üzerinde, diğer illerde 16 bin TL'nin üzerinde vatandaşlar başvurabilecekler.
Orta gelir grubuna gelecek olan kampanya da en az TOKİ kadar ilgi görecektir. Bunu Emlak Konut özel sektör ile birlikte yapacak.
'UYGUN ORANLI KONUT FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLECEK'
Peşinat genelde yüzde 10 oluyor. Kalanı için ise anladığım kadarıyla uygun bir konut finansmanı da kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yapıyor. Kamu bankaları üzerinden konut alacakların uygun oranlı konut finansman desteği verilecek.
Piyasa şartlarına göre daha uygun olacaktır. Zaten amaç piyasaya bir balans ayarı yapmak, fiyat noktasında düzenleme yapmaktır.
YENİ KONUT ÜRETİMLERİNİN DEVAM ETMESİ PİYASAYI NASIL ETKİLER?
Olumlu yansıyacaktır. Fiyat artış hızını düşürecektir, fiyatların normalleşmesini sağlayacaktır. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda fiyat artış hızını yavaşlatmak önemlidir. Üzerine bir de fiyatları belli bir seviyede sabitlemek önemli bir adım olur.
Tabi bunların ne kadar karşılık bulacağını zaman içerisinde göreceğiz. Projelerin 2 yıl içerisinde bitirileceği belirtiliyor. TOKİ güçlü bir kurum bunu yapabilir. Zaman içerisinde piyasaya ne gibi katkılar sağlayacağını çok daha iyi göreceğiz.