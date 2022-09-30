Orta gelir grubuna konut! Yeni kampanyadan kimler faydalanacak?

Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi. Şimdi seferberlikte ikinci aşamaya geçildi.

SIRADA ORTA GELİR GRUBUNA ÖZEL UCUZ KONUT KAMPANYASI VAR

Bu kez orta gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Ekim ayında açıklanması planlanan kampanya ile orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Peki bu konut kampanyasından kimler faydalanacak? Hangi gelir grubunu kapsayacak? İşte detaylar...

Milliyet'te yer alan habere göre, Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan şu ifadeleri kullandı: