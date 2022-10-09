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Haberler Ekonomi Sosyal Konut Projesi'nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Sosyal Konut Projesi'nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Projede arsa satışları için başvurular yarın başlıyor. Arsalar piyasa fiyatının yüzde 30 altında satılacak. 10 yıl vadeyle sıfır faizle vatandaşa sunulacak. Öte yandan 28 ilde de işyeri satışı olacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...

09.10.2022 07:13 - Son Güncelleme: 09.10.2022 07:13
Sosyal Konut Projesi’nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi kapsamındaki 'İlk Evim İlk İşyerim' uygulamasında yeni aşamaya geçiliyor. Projede arsa satışları için başvurular yarın başlıyor.

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Sosyal Konut Projesi’nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor. Başvuru süresi 7 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlara başvurular ise 5 milyona ulaşmış durumda. İlt etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu.

Sosyal Konut Projesi’nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

Sosyal Konut Projesi’nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

ARSADA 10 YIL VADE SIFIR FAİZ

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

Sosyal Konut Projesi’nde sıra arsada! TOKİ 1 milyon arsa satacak... 28 ilde işyeri! İşte başvuru şartları

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

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