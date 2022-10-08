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    • Ekonomi
    • 08.10.2022 11:41
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    • 08.10.2022 11:41
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    Sicil affı geliyor! Milyonları ilgilendiren 'torba yasa' borcunu ödeyenlere temiz sayfa açacak

    Milyonları ilgilendiren torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. 52 maddeden oluşan teklifte çalışanlar, öğrenciler ve dar gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yer alıyor. Tasarı ile borcu olanlara önemli imkanlar sunulurken, sicil affı da geliyor. Esnafı, firmaları rahatlatacak düzenleme ile borcunu ödeyenlere temiz sayfa açılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Borcunu ödeyene temiz sayfa

    Milyonları rahatlatan düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı ile kredi, kart, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarının ödemesini aksatanlara sicil affı geliyor. 1 Temmuz 2023'e kadar borcun tamamını ödeyen ya da yeniden yapılandıranlara temiz sayfa açılıyor

    1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR
    Tasarıya göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak.

    Düzenlemeden yararlanmak için borcun geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekecek.

    TASARIDA NE DENİLİYOR?
    Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda yer buldu.

    Tasarıda yer alan düzenleme şu şekilde:
    Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

        Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

        KYK BORCUNDA YENİ DÖNEM
        Torba yasa tasarısı borcu olanlara yönelik pek çok önemli düzenleme içeriyor. Bunlardan biri KYK kredi borcu olanlara yönelik. Bu borçlar üzerindeki TÜFE farkı silinecek.

        ABONELİK BORCU OLANLAR
        Bir başka düzenlemeyle de GSM, doğalgaz, elektrik, su gibi borçlara ilişkin 2 bin liranın altındaki icra dosyaları tasfiye edilecek. 5 milyon kişi rahat nefes alacak. Bu düzenleme kapsamında 9 milyon dosya bulunuyor.

        KREDİ BORÇLARI DA KAPSAMDA
        Ayrıca varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan borçlar silinecek. Bu düzenleme 892 bin kişiyi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da bu tutarı 2 katına çıkarma yani 5 bin liraya yükseltme yetkisi veriliyor.

            CEZALAR İPTAL
            Pandemi sürecinde maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle kesilen 2.7 milyar liralık para cezası da affediliyor. Daha önce borcunu ödeyenlere ise para iadesi yapılmayacak.

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            Haberler Ekonomi Sicil affı geliyor! Milyonları ilgilendiren 'torba yasa' borcunu ödeyenlere temiz sayfa açacak
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