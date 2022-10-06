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    • Ekonomi
    • 06.10.2022 20:17
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    • 06.10.2022 20:24
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    Memurların ve emeklilerin gelirini artıracak talepler! Promosyon, ek zam ve aile yardımı masada: Tüm sözleşmelilere kadro...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Memur-Sen yönetimi, kamudaki sözleşmeli personele yönelik kadro düzenlemesine ilişkin taleplerinin yanı sıra memurların ve memur emeklilerinin gelirini artıracak beklentileri de iletti. Maaşlara ek iyileştirme yapılmasından promosyona, emeklilere aile yardımına kadar bir dizi talep aktarıldı. İşte bunlardan bazıları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Memura ek zam! Emekliye aile yardımı

    Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme'yle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

    Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, dün Bakanlık'ta bir araya geldi.




    Toplantıda, Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen yönetimi sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini dile getirdi. Heyet, memurlara ve memur emeklilerine ek iyileştirme, promosyon gibi taleplerini de masaya taşıdı.



    İşte toplantıda dile getirilen taleplerden bazıları:

    TÜM SÖZLEŞMELİLERE KADRO
    - Süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personel güvenceli istihdama kavuşturulsun, kamu görevlisi eliyle yürütülmesi gereken işlerde çalışan işçiler de kadroya geçirilsin.

    - 4/C'den 4/B'ye geçen personelin hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınsın.



        EK GÖSTERGEDE YENİ TALEPLER
        - Başta şef ve tekniker olmak üzere kamu görevlileri 1. dereceye gelmek şartıyla 3600 ek göstergeden yararlandırılsın.

        - 3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) personeli olmak üzere kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında ilave artış sağlansın. YHS kaldırılarak genel idari hizmetler (GİH) sınıfına aktarılsın.



        - Banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankaları ortaklaşa hareket ederek öncülük etme noktasında sorumluluk üstlensin.



        MAAŞLARA EK İYİLEŞTİRME
        - Gelir vergisi matrahları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılsın.
        - Maaşlarda enflasyon farkına ilave iyileştirme yapılsın.



            - Kamu görevlilerinin tamamına yemek yardımı verilsin.
            - Emekli kamu görevlilerine aile yardımı ödensin.



            ENGELLİ MEMURA ARAÇ
            - Engelli kamu görevlilerine yönelik ise temininde sıkıntı çekilen ortez, protez, insülin pompası, işitme cihazı ve pilleri vb. tıbbi yardımcı araç gereçlerin teminini kolaylaştırmak için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ilgili mevzuatta değişikliğe gidilsin.



            - Engelli bireylerin araç alımlarında tanınan ÖTV muafiyetine ilişkin 450.500,00 TL olan üst sınırlama artırılsın.

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            Haberler Ekonomi Memurların ve emeklilerin gelirini artıracak talepler! Promosyon, ek zam ve aile yardımı masada: Tüm sözleşmelilere kadro...
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