Memurların ve emeklilerin gelirini artıracak talepler! Promosyon, ek zam ve aile yardımı masada: Tüm sözleşmelilere kadro...

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme'yle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.



Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, dün Bakanlık'ta bir araya geldi.