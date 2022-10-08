Torba dolusu müjde! 52 maddeden oluşan torba kanun teklifi TBMM'de! İşte tüm detaylar...





KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR: Paketteki en önemli düzenlemelerden biri KYK borcu olacak. Şu ana kadar 1 milyon 392 bin kişi KYK, 26 bin kişi de katkı kredisi almış durumda. Faizler ile birlikte biriken para 27.6 milyar lirayı buldu. Teklifle şu ana kadardaki tüm KYK faizleri silinecek. Bundan sonraki sistem ise şöyle işleyecek: Eğitim süresinde alınan KYK kredilerinin geri ödemesinde sadece ana toplamı hesaplanacak. Okul bittikten sonra ödeme için 2 yıllık süre verilecek. Bu süre içinde herhangi bir faiz ya da artış olmayacak. Öğrenci 6 yılın sonunda (4 yıl eğitim, 2 yıl iş bulma süresi) kredisini ödeyemeyecekse 1 yıllık uzatma isteyebilecek. Bu süreçte de yine faiz ya da artış olmayacak. 1 yıllık ilave süre sorunda 3 kez daha erteleme hakkı olacak. Bu ertelemelerde toplam borcun yüzde 10'nunu geçmeyecek TÜFE oranı kadar faiz ilave edilecek.