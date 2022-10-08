Torba dolusu müjde! 52 maddeden oluşan torba kanun teklifi TBMM'de! İşte tüm detaylar...

Çalışanları, öğrencileri, dar gelirlileri rahatlatacak önmli düzenlemeler içeren torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 52 maddeden oluşan teklifi anlattı:
YEMEK DESTEĞİ: İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücret vergiden istisna tutulacak.
ÇALIŞANLARA FATURA YARDIMI: İşverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023'e kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak bin liraya kadar yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.