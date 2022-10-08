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    Torba dolusu müjde! 52 maddeden oluşan torba kanun teklifi TBMM'de! İşte tüm detaylar...

    Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. 52 maddeden oluşan tasarı çalışanlara, borcu olanlara önemli destekler içeriyor.

    Torba dolusu müjde

    Çalışanları, öğrencileri, dar gelirlileri rahatlatacak önmli düzenlemeler içeren torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 52 maddeden oluşan teklifi anlattı:



    YEMEK DESTEĞİ: İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücret vergiden istisna tutulacak.



    ÇALIŞANLARA FATURA YARDIMI: İşverenlerin çalışanlarına, 1 Temmuz 2023'e kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak bin liraya kadar yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.



        KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR: Paketteki en önemli düzenlemelerden biri KYK borcu olacak. Şu ana kadar 1 milyon 392 bin kişi KYK, 26 bin kişi de katkı kredisi almış durumda. Faizler ile birlikte biriken para 27.6 milyar lirayı buldu. Teklifle şu ana kadardaki tüm KYK faizleri silinecek. Bundan sonraki sistem ise şöyle işleyecek: Eğitim süresinde alınan KYK kredilerinin geri ödemesinde sadece ana toplamı hesaplanacak. Okul bittikten sonra ödeme için 2 yıllık süre verilecek. Bu süre içinde herhangi bir faiz ya da artış olmayacak. Öğrenci 6 yılın sonunda (4 yıl eğitim, 2 yıl iş bulma süresi) kredisini ödeyemeyecekse 1 yıllık uzatma isteyebilecek. Bu süreçte de yine faiz ya da artış olmayacak. 1 yıllık ilave süre sorunda 3 kez daha erteleme hakkı olacak. Bu ertelemelerde toplam borcun yüzde 10'nunu geçmeyecek TÜFE oranı kadar faiz ilave edilecek.



        ÇATIDAN ELEKTRİĞE VERGİ YOK: Konut çatısında güneş enerjisinden elektrik üretiminin vergiden istisna bölümü 25 kilovattan 50 kilovata yükseltilecek.



        AR-GE'YE 2.5 MİLYON TL: Ar-Ge konusunda 1 milyon liraya kadar yapılan destek, 2.5 milyon liraya çıkarılacak.



            KKM UZATILIYOR: Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.



            TÜRK İŞÇİLERE VERGİ İSTİSNASI: Yurt dışına giden ve inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerine yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna hale gelecek.



            SIFIR İKİNCİ ELE CEZA: Sıfır ikinci el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limiti 10 bin, üst limiti 300 bin liraya çıkarılacak.



                MASKE CEZASININ ÜSTÜ ÇİZİLİYOR: Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara toplam 2.7 milyar lira ceza yazılırken, bu alacaklardan vazgeçilecek.



                YAŞLI-ENGELLİ GERİ ÖDEME YAPMAYACAK: Yaşlı ve engelli aylıkları ödendikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi nedenlerle durumunda değişiklik olduğu tespit edilirse yapılan ödemeler 'yersiz ödeme' başlığı altında geri istenebiliyordu. Bu alacaktan vazgeçiliyor.



                TIP ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ ÜCRET
                Üniversitelerin tıp fakültelerinin son sınıfında bulunan öğrenciler ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında ödeme yapıldığını hatırlatan Elitaş, bunun yalnızca devlet üniversitelerini değil, tüm üniversiteleri kapsayacağını vurguladı.



                    KREDİ BORCU DESTEĞİ 2 KATINA ÇIKABİLİR
                    Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacakların tasfiye edileceğini anlatan Elitaş, "Bu düzenleme 892 bin 866 kişiyi ilgilendiriyor. 2 bin 500 liraya kadar olan kısmı 2 katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkili. Sayın Bakan artırırsa vatandaşlar varlık yönetimi şirketlerindeki 5 bin lira ve altındaki borcundan kurtulmuş olacak."



                    FATURALAR İÇİN 20 MİLYAR TL
                    İcra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini kaydeden Elitaş, GSM, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarının, 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya bütün takiplerin ortadan kalkacağını belirtti. Elitaş, bu kapsamda 5 milyon kişiyi ilgilendiren 9 milyon dosyanın bulunduğunu, toplam bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.



                    KARA LİSTE AFFI
                    Torba yasa teklifi kapsamında yer alan bir düzenlemeye göre, 1 Ekim 2022 tarihinden önceki karşılıksız çek, protesto senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen yani kara listede yer alanlara af geliyor. Bu kişiler borçlarını ödemek koşuluyla kara listeden çıkartılacak.



                        50 MİLYARLIK PAKET
                        KYK, 2 bin liranın altında icra dosyaları, maske ve sokağa çıkma cezaları için yaklaşık 50 milyar liralık bir borç ya silinecek ya da yeniden yapılandırılmış olacak.

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                        Başardıkları tek şey masayı dağıtmak
                        Haberler Ekonomi Torba dolusu müjde! 52 maddeden oluşan torba kanun teklifi TBMM'de! İşte tüm detaylar...
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