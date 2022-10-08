İstihdam 1 milyonu aştı! İŞKUR 119 bin işçi aranıyor! İşte en çok aranan meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül'de 103 bin 975, bu yılın Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül'de 103 bin 975, bu yılın Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti.
Ocak-Eylül döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.
Halen İŞKUR'da 119 bin açık iş bulunuyor.