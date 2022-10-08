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    İstihdam 1 milyonu aştı! İŞKUR 119 bin işçi aranıyor! İşte en çok aranan meslekler...

    İŞKUR 9 ayda 1 milyon kişiyi işle buluşturdu. En çok işe yerleştirme imalat alanında oldu. Halen özel sektör için 119 bin personel aranıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    119 bin işçi aranıyor

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Eylül'de 103 bin 975, bu yılın Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 23 bin 350 kişinin istihdamına aracılık etti.



    İşe yerleştirmelerde 170 bin 341 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 81 bin 313 kişiyle Ankara, 57 bin 401 kişiyle İzmir, 47 bin 68 kişiyle Kocaeli, 44 bin 721 kişiyle Bursa, 35 bin 778 kişiyle Antalya ve 30 bin 941 kişiyle Adana izledi.



    En az işe yerleştirmeye aracılık edilen il 464 kişiyle Hakkari olurken; Hakkari'nin ardından Ardahan, Bayburt ve Kilis sıralandı.



        Ocak-Eylül döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken, mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.



        Halen İŞKUR'da 119 bin açık iş bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi İstihdam 1 milyonu aştı! İŞKUR 119 bin işçi aranıyor! İşte en çok aranan meslekler...
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