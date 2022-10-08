İstihdam 1 milyonu aştı! İŞKUR 119 bin işçi aranıyor! İşte en çok aranan meslekler...





İşe yerleştirmelerde 170 bin 341 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 81 bin 313 kişiyle Ankara, 57 bin 401 kişiyle İzmir, 47 bin 68 kişiyle Kocaeli, 44 bin 721 kişiyle Bursa, 35 bin 778 kişiyle Antalya ve 30 bin 941 kişiyle Adana izledi.