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    • Ekonomi
    • 14.09.2022 12:09
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    • 14.09.2022 12:16
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    Adana'da yeni petrol heyecanı! Ceyhan'ın ardından şimdi de Kozan! Yerden fışkırıyor...

    Son dakika haberi | Adana'da Ceyhan'dan sonra Kozan'da da petrol arama için çalışmalara başlandı. Ceyhan'da bulunan yüksek kaliteli petrolün ardından bu kez de Kozan'da sondaj çalışması yapılacak.

    Adana’da yeni petrol heyecanı! Bir kuyu daha açılıyor

    Adana'nın Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı. Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.



    Ruhsat alanında daha önce açılan Eskimantaş-1 arama kuyusu 1418 metrede "Gaz Emareli Sulu Kuyu" olarak tamamlanmış ve terk edilmişti.



    7 milyon lira değerindeki proje kapsamında 2000 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak. Yapılacak sondaj en fazla 1250 metre olacak.



        Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak. İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek.



        Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur" dedi.

        CEYHAN'DA 2 KUYUDA PETROL ÇIKTI
        Adana Ceyhan'da bulunan "Çukurova 1" ve "Çukurova 2" sahalarında bulunan petrol yer altından çıkarılmaya başlandı. Daha önce yabancıların "petrol yok" diyerek kapattığı kuyularda bulunan petrolün en kaliteli cins olduğu öğrenildi.

            HALK HEYECAN İÇİNDE
            Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşıyor.

            Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

            YABANCI ARAŞTIRMACILAR PETROL YOK DİYEREK KAPATTI
            Öte yandan 1960'lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Burada petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

                Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. 'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

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                Haberler Ekonomi Adana'da yeni petrol heyecanı! Ceyhan'ın ardından şimdi de Kozan! Yerden fışkırıyor...
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