Ticaret Bakanlığından 6+6 uyarısı: Sona yaklaşıldı | İkinci el araç alım satımında yarın başlıyor

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlanacak.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen Otomobil ve arazi taşıtlarına ticari faaliyet kapsamında pazarlama ve satış kısıtlaması getirildi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecektir. Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacaktır.
Geçiş sürecinde sona yaklaşılmaktadır.
16 Ağustos 2022 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacaktır.
15 Eylül 2022 tarihi itibariyle denetimler başlayacaktır.