TOKİ Başkanı Ömer Bulut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını anlattı! Uzmanlar dev sosyal konut projesini değerlendirdi

Bunun nasıl olacağı ile ilgili belki de birkaç konu gündeme getirilebilir. Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur. Bir sorumluluk duygusuyla toplumdan aldığımızı topluma verme olur.

Bu noktada özel sektöründe bu tarihi sürece pozitif şekilde katkısının olabileceğini söyleyebiliriz. Konuşmada da bahsedildi. 250 sektörün bağlı olduğu bir sektör. İstihdamın başladığı anda en hızlı şekilde yayıldığı sektör. Ve yine buraya ayırılan kaynağın en hızlı şekilde en alt tabakaya kadar indiği bir sektörden bahsediyoruz. O açıdan bunun etkilerini hızlı bir şekilde toplumun çoğu kısmında göreceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.