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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 16:09
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    • 13.09.2022 16:25
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    TOKİ Başkanı Ömer Bulut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını anlattı! Uzmanlar dev sosyal konut projesini değerlendirdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını anlattı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da başvurunun detaylarıyla ilgili bilgi verdi. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar ise projeyle ilgili merak edilenler hakkında konuştu. A Haber canlı yayına konuk olan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, önemli açıklamalarda bulundu. "Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon gördüğünü görmek gerçekten bizleri mutlu etti." diyen Mehmet Kalyoncu, "Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur." ifadelerini kullandı. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili tüm merak edilenler...

    Sosyal konut projesinde bilinmeyenler merak edilenler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Böylece "TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" sorusu yanıt bulmuş oldu.

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı VİDEO

    SOSYAL KONUTA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber ekranlarında İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Bulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    e-Devlet imkanı olmayan bankadan başvuru yapabilir. Şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak.

    BAŞVURUDAN ÖNCE TAPU DEVRİNE GEÇİT YOK
    Üzerine tapu olan vatandaşlar, başvurudan önce başkalarına devrederse bunu tespit ederek hilenin önüne geçeceğiz.

    Tarihi projenin detaylarının bellli olmasının ardından A Haber canlı yayına konuk olan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, önemli açıklamalarda bulundu.

    Uzmanlar dev konut projesini değerlendirdi VİDEO

    "BİZİM İÇİN TARİHİ BİR VAZİFE OLUR"
    GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Barınma insanların en temel ihtiyacı. Burada biz özel sektör olarak bunun toplumsal ihtiyaç yönünü, insani vazifelerimizi önceleyerek konuya yaklaştığımızı belirtmek isteriz. Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon gördüğünü görmek gerçekten bizleri mutlu etti. Burada hesaplar ortada. Bunun ne kadarı erişilebilir, ne kadar ihtiyaçlar için cazip olduğu... Bence bunları tartışmaya bile gerek yok.

    Bunun nasıl olacağı ile ilgili belki de birkaç konu gündeme getirilebilir. Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur. Bir sorumluluk duygusuyla toplumdan aldığımızı topluma verme olur.

    Bu noktada özel sektöründe bu tarihi sürece pozitif şekilde katkısının olabileceğini söyleyebiliriz. Konuşmada da bahsedildi. 250 sektörün bağlı olduğu bir sektör. İstihdamın başladığı anda en hızlı şekilde yayıldığı sektör. Ve yine buraya ayırılan kaynağın en hızlı şekilde en alt tabakaya kadar indiği bir sektörden bahsediyoruz. O açıdan bunun etkilerini hızlı bir şekilde toplumun çoğu kısmında göreceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

        "BU OLAYA SADECE SOSYAL KONUT HAMLESİ GÖZÜYLE BAKMIYORUZ"
        Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise şu ifadeleri kullandı: "Söylendiği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. Beklenen bir şeydi. Pandeminin hemen akabinde dünyanın yaşadığı bir krizin etkisindeyiz. Bunun en büyük vurduğu sektörün başında inşaat geldi. Bir anda inşaat maliyetinde yüzde 150'ye yakın bir artış var, işçilikte ise yüzde 80 artış var. Tabii bunun fiyata yansımaması mümkün değil.

        Öte yandan her sene 500 bin 600 bin yeni alıcı kitlesinin piyasaya geldiği bir inşaat piyasası var. O kadar önemli ki, 250'den fazla alt ve yan sanayiye iş ve istihdam sağlayan sektörden bahsediyoruz. Ekonominin çok önemli dinamo sektöründen bahsediyoruz. Bu sektörün ayakta kalması hepimizin menfaatine. Biz bu olaya sadece sosyal konut hamlesi gözüyle değil ekonomiye can suyu hamlesi gözüyle de bakmaya başladık.

        Cumhurbaşkanının açıkladığı, iş yeri ve vatandaşa olan arsa tahsisi çok önemli. Bundaki mesaj bizce şu; Sadece devlet yapmayacak özel sektörü de bu işe sokacak. Vatandaşın da elini taşın altına koymasına vesile olacak. Yani zaten bizim daha önceki çözüm önerimiz hep bu yöndeydi."

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        Sosyal konut projesinde bilinmeyenler merak edilenler
        Haberler Ekonomi TOKİ Başkanı Ömer Bulut Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını anlattı! Uzmanlar dev sosyal konut projesini değerlendirdi
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