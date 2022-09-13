Uzmanlar dev sosyal konut projesini değerlendirdi

A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar ise projeyle ilgili merak edilenler hakkında konuştu. A Haber canlı yayına konuk olan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, önemli açıklamalarda bulundu. "Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon gördüğünü görmek gerçekten bizleri mutlu etti." diyen Mehmet Kalyoncu, "Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur." ifadelerini kullandı. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili tüm merak edilenler...