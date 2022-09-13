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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 15:44
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    • 13.09.2022 15:45
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    TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?

    Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesine başvuruların 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle alınacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca kişi TOKİ'nin internet adresine yöneldi. Siteye giriş yapamayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?

    Başkan Erdoğan için ilk değil
    Haberler Ekonomi TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?
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