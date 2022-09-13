TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesine başvuruların 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle alınacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca kişi TOKİ'nin internet adresine yöneldi. Siteye giriş yapamayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?
TOKİ sitesine an itibariyle bir çok kişi giriş yapamıyor. Peki TOKİ ÇÖKTÜ MÜ? 13 Eylül 2022 TOKİ sitesi neden açılmıyor? toki.gov.tr: TOKİ ne zaman düzelir?