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TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
13.09.2022 16:03

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından A Haber'e bağlanan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin detaylarını anlattı.

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SOSYAL KONUTA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber ekranlarında İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

e-Devlet imkanı olmayan bankadan başvuru yapabilir. Şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak.

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