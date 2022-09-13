TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından A Haber'e bağlanan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin detaylarını anlattı.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıklamaların ardından A Haber'e bağlanan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin detaylarını anlattı.
SOSYAL KONUTA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber ekranlarında İlk Evim İlk İş Yerim projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bulut, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
e-Devlet imkanı olmayan bankadan başvuru yapabilir. Şartları taşımayanların başvuru bedeli yanacak.