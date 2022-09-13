TOKİ başvuru şartlarını güncelledi! İşte başvuru bedeli! Konut arsası başvuru şartları neler? Sosyal konuta nasıl başvurulur?

Evlerin fiyatlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. " ifadelerini kullandı. Projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.