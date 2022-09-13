TOKİ başvuru şartlarını güncelledi! İşte başvuru bedeli! Konut arsası başvuru şartları neler? Sosyal konuta nasıl başvurulur?
Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonların merakla beklediği sosyal konut projesinde tüm detaylar belli oldu. Başkan Erdoğan'ın, "Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Projeyle ev ve kira fiyatları düşecek. Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz" sözlerinin ardından TOKİ de başvuru şartlarını güncelledi. Peki konut arsası başvuru şartları neler? Sosyal konuta nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Projede ilk temelin yılbaşında atılacağını belirten Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Projeyle ev ve kira fiyatları düşecek. Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz." dedi.
Evlerin fiyatlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2-1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. " ifadelerini kullandı. Projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TOKİ'de başvuru şartlarını güncelledi.
TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:
SOSYAL KONUT HAMLESİ
BAŞVURU TARİHİ
14 EYLÜL - 31 EKİM 2022