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    • Ekonomi
    • 12.09.2022 06:58
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    • 12.09.2022 06:58
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    Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! 1 milyon kişiye ucuz konutta detaylar ortaya çıktı: Başvuru şartları neler?

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yarın açıklıyor. Projeyle 1 milyonun üzerinde vatandaş güvenli, sosyal ve ucuz konuta sahip olacak. Yüz binlerce aile düşük taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı bulacak. İsteyen alt yapısı hazır arsaya evini yapacak, isteyen sanayi sitesinde iş yerini kuracak. Peki, evler nasıl olacak? Kimlere kontenhan ayrıldı? İşte ucuz konut projesinin detayları.

    1 milyon kişiye ucuz konut!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu.

    81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyi Başkan Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade imkânı sağlanacak. Konut projesinden gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.



    20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Bu defa ise ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak.
    Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat, 20 yıl vadeyle ev sahibi olacak.



    ERDOĞAN, UÇAKTA AÇIKLAMIŞTI
    Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, bu proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkânı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.



        100 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM
        Projeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörülüyor. Hâlihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacağı belirtiline bu kampanya ile en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlanması bekleniyor.


        250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerleri, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir görev üstlenecek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak.


        MİLLİ EKONOMİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.

        BAKAN KURUM'DAN SOSYAL KONUT PAYLAŞIMI | VİDEO İZLE

        Bakan Kurum, yeni sosyal konutlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti. TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti: "Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım."




        ÖNCELİKLİ GRUPLAR
        Projede öncelikli kontenjan hakkı olanlar şöyle:
        Gençler
        Emekliler
        Şehit yakınları-gaziler
        Engelliler

        EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA
        Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak.

        KONUT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
        Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
        T.C. vatandaşı olması,
        Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
        Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
        İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
        Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
        Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
        Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.



            YEREL VE YATAY MİMARİ
            Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek
            Sıfır atık uyumlu
            Enerji verimli
            İklim dostu malzemeler
            Yenilenebilir enerji sistem

            100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSA
            TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Gelir durumu düşük vatandaşlarımız şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgemizde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşımıza sunulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, ilk etapta 100 bin konut sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir.

            İNŞAATA HAZIR ARSA TESLİMİ
            Elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış,
            İmar planı yapılmış,
            İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek



            ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI
            T.C. Vatandaşı olmak.
            Yoksul ve dar gelirli olmak.
            Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
            775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
            Başvuru bedeli olarak 500-TL 'nin temerküz Banka Şubesine ödenmesi

            28 İLDE 10 BİN SANAYİ SİTESİ KURULACAK
            TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayiciye de iş yeri imkanı sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlanacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

            SANAYİ SİTESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
            TC Vatandaşı olmak
            Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
            18 yaşını doldurmuş olmak
            Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
            Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması
            Başvuru Bedeli 2.000 TL

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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! 1 milyon kişiye ucuz konutta detaylar ortaya çıktı: Başvuru şartları neler?
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