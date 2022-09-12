Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! 1 milyon kişiye ucuz konutta detaylar ortaya çıktı: Başvuru şartları neler?





100 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

Projeye ilişkin ayrıntılar belli oldu. 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörülüyor. Hâlihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacağı belirtiline bu kampanya ile en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlanması bekleniyor.



250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerleri, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir görev üstlenecek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak.