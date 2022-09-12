Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! 1 milyon kişiye ucuz konutta detaylar ortaya çıktı: Başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu.
81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyi Başkan Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade imkânı sağlanacak. Konut projesinden gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.
20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Bu defa ise ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak.
Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat, 20 yıl vadeyle ev sahibi olacak.
ERDOĞAN, UÇAKTA AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, bu proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkânı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullanmıştı.