Ucuz konutlarda kim kaç para ödeyecek? İkametgah şartı ne? 250 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru EKRANI!

13 Eylül'de başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. Peki, TOKİ sosyal konut başvuru bedeli ne kadar? Ucuz konutlarda kim ne kadar ödeyecek? İkametgah şartı ne? İşte detaylar...
BİR YIL İKAMET ŞARTI
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
BİR HANEDEN TEK BAŞVURU
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.