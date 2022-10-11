Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak? 2022 TOKİ hangi illerde?

TOKİ başvuruları hakkında detaylar dün saat 14.00'te açıklandı. Milyonlarca kişi ise projenin hangi illerde yapılacağını merak eidyor. TOKİ başvuru illeri ve konu hakkında tüm merak edilenler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2022 TOKİ DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP PROJESİ NEREYE YAPILACAK?
TOKİ başvuruları ve proje detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 14.00 itibariyle TOKİ başvuruları ve tüm detaylar belli olacak. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.