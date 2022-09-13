Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Projede ilk temelin yılbaşında atılacağını belirten Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Projeyle ev ve kira fiyatları düşecek. Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz." dedi. Evlerin fiyatlarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. " ifadelerini kullandı. Projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.