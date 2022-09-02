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    • Ekonomi
    • 02.09.2022 08:00
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    • 02.09.2022 08:00
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    e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı! Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 1.300 TL...

    Devlet kırtasiye yardımı yapacak. Okulların açılmasına az bir süre kala milyonlarca vatandaş çocuklarının okul ihtiyaçları için alışveriş yapmaya başladı. Bu noktada kırtasiye yardımı yapılacağını öğrenenler araştırmalara koyuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.300 TL ödeyecek. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı!

    Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimi için kırtasiye yardımı yapacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı duyuruldu. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı ve diğer detaylar...

    KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kırtasiye yardım ödemesi yapılacak. Başvurusu onaylananların ödemeleri PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

    KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından başvuru yapabilirsiniz.

    KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU LİNKİ

        KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

        Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

        KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

        KIRTASİYE YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER

        - Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

        - Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

        - Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

        - Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

        - Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

        - Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

        - Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

        - Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

        - Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi
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        Haberler Ekonomi e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı! Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 1.300 TL...
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