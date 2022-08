Dünya Türkiye Ekonomi Modeli karşısında şaşkın! İngiliz The Economist manşete taşıdı: Türkiye bunu nasıl başarıyor?

BAKAN NEBATİ'DEN THE ECONOMİST'E CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist'in Türk ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirmeye cevap olarak "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN, ÜRETEREK BÜYÜYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Dünya küçülürken, biz üreterek büyümeye devam ediyoruz." demişti.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek krizden pozitif ayrışma stratejisini dikkatle uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz." vurgusu yapmıştı.