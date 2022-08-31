Güçlü büyüme tahminleri paramparça etti! Moody's'den Türkiye'nin büyüme tahminine revize geldi

Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve 2023'te yüzde 1,1 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 3,8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Moody's, daha önce gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyüyeceğini, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti.

Raporda, ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, Türkiye, İtalya Brezilya ve Güney Afrika'nın büyüme beklentisinin ise yükseltildiği aktarıldı.