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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 10:02
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    • 31.05.2022 10:37
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    SON DAKİKA! 2022 ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Türkiye'den rekor performans

    Son dakika haberine göre 2022'nin Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye ilk çeyrekte 7,3 oranında büyüdü. Türkiye bu anlamda birççok ülkeden pozitif şekilde ayrıştı ve istikrarlı büyümeye devam etti.

    Türkiye’den rekor performans! İşte büyüme rakamı

    GSYH 2022 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı

    FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %24,2 ARTTI
    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %16,8, hizmetler %14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %8,9, sanayi %7,4, diğer hizmet faaliyetleri %6,8, gayrimenkul faaliyetleri %5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,2 ve tarım %0,9 arttı. İnşaat sektörü ise %7,2 azaldı.



    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.



    GSYH 2022 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 2 TRİLYON 496 MİLYAR 328 MİLYON TL OLDU
    Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.

        YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %19,5 ARTTI
        Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,1 arttı.

        MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,8, İTHALATI İSE %2,3 ARTTI
        Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,8, ithalatı ise %2,3 arttı.



        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %59,7 ARTTI
        İşgücü ödemeleri, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59,7, net işletme artığı/karma gelir ise %88,1 arttı.

        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %31,5 OLDU
        İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %35,5 iken bu oran 2022 yılında %31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %45,6 iken %47,6 oldu.

        Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...

        TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI
        A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner:         Yüzde 7,3 aslında çok önemli bir rakam. Özellikle çok sıkıntılı bir dönemdeyiz dünyanın en büyük problemlerinden birisi büyüme. Birisi de enflasyon. Tüm dünyada ciddi bir sıkıntı var bu durumda. Özellikle pandemiden çıktıktan sonra. Bir de Rusya ve Ukrayna savaşı da var. Bu savaşla birlikte enerji ve gıda krizi daha da sıkıntılı hale gelmiş durumda.

            Bütün bu problemler üretimin de çok daraldığı bir tabloya doğru götürüyor dünyayı. Bunları alt alta koyduğumuz zaman büyümek dünya için önemli bir mesele. Türkiye bu anlamda dünyadan pozitif ayrıştığını görüyoruz.

            Türkiye ekonomisinde çarkların döndüğünü gösteren önemli bir gösterge.

            "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"
            Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: Hem aylık hem de çeyreklik bazda beklentinin üzerinde bir ekonomik büyüme rakamı var. Pandemi bir kriz fakat her kriz aslında kendi içerisinde bir fırsatı da barındırıyor. Pandemi döneminde uzun tedarik zincirlerinin bozulmasıyla birlikte daha kısa tedarik zincirlerine yönelme eğilimiyle birlikte jeopolitik önemi gereği Türkiye ekonomisinin öne çıktığını gördük.

            Bu büyümenin ana kaynağının dış talep, ihracat kaynaklı olduğu yönünde bir tahminimiz var.

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! 2022 ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Türkiye'den rekor performans
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