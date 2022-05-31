SON DAKİKA! 2022 ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Türkiye'den rekor performans

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: Hem aylık hem de çeyreklik bazda beklentinin üzerinde bir ekonomik büyüme rakamı var. Pandemi bir kriz fakat her kriz aslında kendi içerisinde bir fırsatı da barındırıyor. Pandemi döneminde uzun tedarik zincirlerinin bozulmasıyla birlikte daha kısa tedarik zincirlerine yönelme eğilimiyle birlikte jeopolitik önemi gereği Türkiye ekonomisinin öne çıktığını gördük.

Bu büyümenin ana kaynağının dış talep, ihracat kaynaklı olduğu yönünde bir tahminimiz var.